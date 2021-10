West Ham United bientôt dans le plus grand stade de Londres

West Ham a annoncé ce mercredi que la capacité du Stade Olympique passera dans les années à venir de 60.000 à 62.500 places, ce qui en fera le stade le plus grand de Londres devant l'Emirates Stadium (Arsenal) et le Tottenham Hotspur Stadium. Dans les années à venir, l'objectif serait d'atteindre les 67.000 places.

West Ham United évolue depuis 2016 au Stade Olympique de Londres, construit pour les JO de 2012. Les supporters regrettent souvent l'ambiance chaude d'Upton Park, mais le stade est soldout de manière régulière, et le club réfléchit à des options afin de retrouver plus de convivialité, notamment la mise en places de tribunes debout.

We are delighted to confirm that planning permission has been granted to increase the matchday capacity at London Stadium to 62,500.