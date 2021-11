Conference: un partage entre Flora et Anorthosis qui rapproche encore Gand de la qualification

C'est presque fait pour les Buffalos.

Un petit coup de pouce supplémentaire pour les Gantois dans leur course à la qualification en Conference League. Comme au match aller, les Estoniens du Flora Tallin et les Chypriotes d'Anorthosis Famagouste ont partagé l'enjeu (2-2).

Au classement, la Gantoise conserve donc six points d'avance sur les deux clubs et n'a désormais plus besoin que d'un point pour valider sa qualification. Mission accomplie dès ce soir, à domicile, contre le Partizan?