🎥 Sergio Agüero donne de ses nouvelles

L'Argentin avait dû quitter le terrain prématurément ce week-end car il avait du mal à respirer.

Sergio Agüero va bien. L'attaquant du Barça a donné de ses nouvelles après avoir dû quitter le terrain ce week-end suite à des difficultés respiratoires. L'Argentin souffre d'une arythmie cardiaque et il devra faire une croix sur les terrains durant trois mois. "Merci beaucoup pour vos messages et votre soutien. Maintenant, il est temps pour moi de me remettre et d'attendre l'évolution de la situation", a déclaré l'international argentin dans une vidéo postée par le Barça.