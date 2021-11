Casemiro rend hommage à des joueurs du Real Madrid : "J'ai pu évoluer avec deux icônes du football"

Depuis plusieurs années, le milieu de terrain brésilien forme l'un des meilleurs trios du monde au Real Madrid avec Modric et Kroos.

Casemiro (29 ans, 11 matchs en Liga cette saison) a rendu un bel hommage à Toni Kroos et Luka Modric. "C'est un privilège de jouer pendant tant d'années dans le plus grand club du monde et je pense que je réaliserai l'ampleur de ce que j'ai réussi à construire seulement lorsque tout sera terminé un jour. Jouer aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos représente un privilège. Je chérirai le fait d'avoir joué avec eux pendant si longtemps et je dirai à mes petits-enfants que j'ai pu évoluer avec deux joueurs exceptionnels, deux icônes du football", a confié le Brésilien pour ESPN.