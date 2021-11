Les dates de la prochaine saison de Premier League sont connues

La Premier League vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux et sur son site Internet les dates de la prochaine saison. Celle-ci commencera le 6 août 2022 et finira le 28 mai 2023. La trêve hivernale se fera du 14 novembre au 26 décembre, pendant la Coupe du Monde. Le championnat reprendra donc pour le Boxing Day.

Next season's dates have been confirmed ✅



The #PL season will start on 6 August 2022 and finish on May 28 2023.



There will be a mid-season break between 14 November and 26 December to accommodate the FIFA World Cup Qatar 2022



