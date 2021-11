Donnarumma évoque la concurrence avec Navas au PSG : "Ça me dérange"

Arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, l'Italien est obligé de se partager la place de titulaire avec Navas. Et il ne le vit pas très bien...

Cet été, le PSG avait réalisé un très beau coup en attirant gratuitement Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, qui s'était révélé à l'AC Milan, était arrivé à Paris dans le but de s'emparer d'une place de titulaire. Mais ce n'est pas réellement le cas pour le joueur de 21 ans.

Keylor Navas compte en effet douze rencontres en tant que titulaire, soit cinq de plus que le dernier rempart de la Squadra Azzura. Une situation qu'il a du mal à vivre : "Cela n'influe pas sur mes prestations... mais ça me dérange. Ce n'est vraiment pas facile car j'ai toujours eu l'habitude d'être titulaire avec Milan et cela fait mal de devoir s'asseoir sur le banc. J'espère malgré tout que la situation évoluera", a déclaré Donnarumma à l'issue du match nul entre l'Italie et la Suisse.