Le Pays de Galles, la bouffée d'oxygène d'Aaron Ramsey

Le milieu de terrain est sur une voie de garage à la Juventus, mais porte le Pays de Galles.

Aaron Ramsey est un joueur de renommée mondiale. Si tout le monde a un jour été convaincu par son talent, tout le monde sait aussi que c’est un joueur fragile, qui passe souvent beaucoup de temps à l’infirmerie.

Lorsqu’il était à Arsenal, c’est ce qui l’a empêché de pouvoir passer un cap avec les Gunners et c’est aussi une des raisons de la non-prolongation de son contrat. Parti gratuitement à la Juventus, rien n’a changé… dans la mesure ou les blessures musculaires l’empêchent toujours de progresser.

Cette saison, le milieu de 30 ans n’a eu qu’une seule titularisation avec la Vieille Dame, et deux montées au jeu en Serie A. Il a aussi participé à deux rencontres de Ligue des Champions. S’il a eu deux petites contractures, cette fois son problème majeur est sur le banc : Allegri ne compte pas sur lui.

Alors lorsqu’il est sélectionné par Robert Page (qui a pris la succession de Ryan Giggs, écarté à la suite de ses ennuis avec la justice), c’est une véritable bouffée d’oxygène pour lui. C’est vrai qu’il a manqué le début de la campagne, mais il vient d’aligner trois rencontres de suite avec son pays, avec trois buts et une passe décisive et on le sait : un Aaron Ramsey au sommet de son art peut porter le Pays de Galles, tout comme Gareth Bale.

Avant de certainement se trouver un nouveau challenge en janvier, la préoccupation de Ramsey va être de permettre à son pays d’avoir une place de barragiste pour la prochaine Coupe du Monde. Un point contre les Diables et ce sera le cas.