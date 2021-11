Le PSG s'impose dans la douleur, Messi débloque son compteur but en Ligue 1

Réduits à 10, les Parisiens ont eu du mal à se défaire de Nantes.

Le PSG s'est imposé non sans mal ce samedi face à Nantes sur le score de 3-1. Les hommes de Mauricio Pochettino menaient déjà 1-0 après quelques minutes grâce à Kylian Mbappé. Les Parisiens ont eu par contre plus de mal lors du seconde acte. Après l'exclusion de Keylor Navas, Kolo Muani permettait à Nantes de recoller au score à la 76e avant que l'ex-Anderlechtois Denis Appiah ne remette le PSG aux commandes suite à un but contre son camp. A la 87e, Messi mettait fin à tout suspense en faisant 3-1 et en inscrivait par ailleurs son premier but en Ligue 1.