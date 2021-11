Allegri n'a pas peur de Romelu: "Chelsea est plus dangereux sans Lukaku"

Ce mardi soir, Chelsea et Lukaku vont affronter la Juventus.

Romelu Lukaku pourrait, ce mardi face à la Juventus, faire son retour avec Chelsea. Massimiliano Allegri ne s'en soucie pas car selon lui Chelsea est plus dangereux sans la Diable Rouge.

En conférence de prese ce mardi, l'entraîneur de la Juventus a bien évidemment été questionné sur la présence ou non du Diable Rouge, blessé depuis plusieurs semaines. "Pour moi, Chelsea est plus dangereux dans Lukaku, car ils se projettent plus vite vers l'avant, ils ne défendent pas de la même façon et jouent plus les contres. Sans Lukaku, ils n'ont pas un point d'appui devant".

Cette saison, Romelu Lukaku a marqué 4 buts pour Chelsea et en est encore le meilleur buteur. Il est vrai que cette saison les Blues ont 17 buteurs différents.