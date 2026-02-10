🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

Prêté à l'Espanyol Barcelone cet hiver, Cyril Ngonge a délivré sa première passe décisive lors du déplacement à Villarreal, lundi. Une bonne manière de prendre confiance, en attendant sa première titularisation en Liga.

Transféré par Naples en provenance du Hellas Vérone en janvier 2024 contre 20 millions d'euros, Cyril Ngonge ne s'est jamais vraiment imposé dans les rangs du dernier champion d'Italie, où il a pris part à 35 rencontres, pour trois buts et une passe décisive, depuis son arrivée.

L'été dernier, l'attaquant belge de 25 ans a donc été prêté au Torino, où il a plus joué en quelques semaines que sur l'ensemble de la saison précédente au Napoli. Cependant, Cyril Ngonge a perdu sa place dans le onze de base au fur et à mesure de l'avancée de la saison.

Son prêt au Torino a donc été rompu en janvier pour lui permettre de découvrir un troisième championnat étranger : la Liga, après l'Eredivisie et la Serie A. Cyril Ngonge a en effet été prêté à l'Espanyol Barcelone jusqu'à la fin de la saison.

Premier assist pour Cyril Ngonge avec l'Espanyol Barcelone

Formé au Sporting d'Anderlecht et au Club de Bruges, Ngonge figurait dans le groupe pour la première fois lors du déplacement à Villarreal, ce lundi soir. Et malgré la défaite de son équipe, le Diable Rouge (une sélection en 2024 avec Domenico Tedesco) est parvenu à se mettre en valeur.

Entré à l'heure de jeu, il a délivré une passe décisive en fin de rencontre pour permettre à l'Espanyol de réduire l'écart et d'inscrire le but du 4-1 à l'Estadio de la Cerámica. Pas de quoi revenir dans la rencontre, évidemment, mais une bonne manière de débuter en Espagne, en attendant une première titularisation qui ne saurait tarder.



