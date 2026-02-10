Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

L'information est officielle : Edward Still est le nouvel entraîneur de Watford, en Championship. Mais quelles sont les raisons qui l'ont poussé à quitter Anderlecht ?

En ce début de semaine, c'est le grand remue-ménage à Anderlecht, où le directeur sportif Olivier Renard a été démis de ses fonctions et où Edward Still, entraîneur intérimaire, a pris la route de Watford lundi.

Alors que les Mauves sont en discussions très avancées avec l'Antwerp pour le retour de Jean Kindermans à Neerpede, Kenneth Bornauw espère l'arrivée d'un nouvel entraîneur principal dans les plus brefs délais, en attendant celle d'un nouveau directeur sportif.

Il faut dire qu'au moment du licenciement de Besnik Hasi, le Sporting d'Anderlecht ne s'attendait pas à perdre Edward Still la semaine suivante, comme l'a confié Bornauw lundi. Mais quelles sont alors les raisons qui ont poussé l'ancien T1 de Courtrai, d'Eupen et de Charleroi à prendre la route de l'Angleterre ?

Les raisons du départ d'Edward Still vers Watford

Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, Edward Still espérait pourtant vraiment réussir à Anderlecht dans un rôle d'entraîneur principal. Il ne s'est cependant pas laissé le temps d'y parvenir.

Son départ serait fortement lié à la crise qui touche actuellement le RSC Anderlecht, qui n'offre plus un environnement propice au développement d'un jeune entraîneur. Il y avait également trop d'incertitudes à court terme, ce qui a poussé le coach de 35 ans vers la sortie. Pour le Belgo-Anglais, l'offre de Watford a donc représenté un point de chute idéal, et Edward Still ne voulait certainement pas laisser passer l'Eurostar.