Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Les crises se suivent et se ressemblent à Anderlecht. Des mauvais résultats, un entraîneur intérimaire qui quitte le club après à peine deux matches et un directeur technique limogé : les Mauves ont encore vécu un lundi des plus agités.

Huit ans après le rachat par Marc Coucke, le projet continue de se chercher un fil rouge. Sur le plan sportif, le bilan depuis 2018 est maigre. Anderlecht n’a remporté ni titre ni coupe et n’a jamais terminé plus haut que la troisième place en championnat. En dehors du terrain, les changements se sont également enchaînés à un rythme soutenu, avec un turn-over permanent dans la structure du club.

Dans l'émission 'De Tafel van Gert", Coucke s'est montré assez désemparé. Selon l’économiste du sport Trudo Dejonghe, la source des problèmes remonte déjà au rachat. “Où cela a-t-il dérapé ? En réalité dès le début, en 2018. Coucke a acheté une entreprise qui n’était probablement pas transparente sur ses budgets et ses dettes”, explique Dejonghe à la VRT.

Dans la compensation depuis le début

Sur le plan financier, le club est en train de redresser la barre ces dernières années, à force de réinjections de capital, mais la vigilance reste de mise. “Lorsqu’un club connaît des problèmes de trésorerie, il devient vulnérable. Il ne peut alors que vendre ses meilleurs joueurs en dessous de leur prix de marché".

Et cela a eu un impact sur la force traditionnelle d’Anderlecht, la formation des jeunes : “Par le passé, le club laissait mûrir ses talents pour les vendre plus tard avec une plus-value. À ses débuts, Coucke a dû laisser partir rapidement des joueurs comme Jérémy Doku, alors qu’autrefois, ils seraient peut-être restés quelques années de plus.”



À cela s’ajoute la complexité du monde du football. “Ce n’est pas un secteur propre. Les transferts passent par des agents et des réseaux où de nombreux intérêts entrent en jeu. En tant que dirigeant d’entreprise, vous dépendez de personnes issues du football lui-même, ce qui peut conduire à un mauvais accompagnement ou même à être induit sciemment en erreur". Marc Coucke avait déjà fait l'expérience de tout cela à Ostende. Mais la différence avec l'écosystème anderlechtois dans lequel il est arrivé n'est pas à sous-estimer.