Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig
Photo: © photonews
Remplaçant au RB Leipzig, Maarten Vandevoordt a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le club de Bundesliga. Aligné à 15 reprises en 18 mois, le jeune gardien devrait enfin avoir sa chance la saison prochaine.

Transféré du Racing Genk à Leipzig durant l’été 2024 contre 10 millions d’euros, Maarten Vandevoordt n’a pas encore réussi à s’imposer dans les cages du club du groupe Red Bull.

Aligné à seulement quinze reprises depuis son arrivée, le troisième gardien des Diables Rouges n’a disputé que trois rencontres de Coupe d’Allemagne cette saison et n’a pas encore fait sa moindre apparition en Bundesliga.

Il y a quelques jours, le nom du portier de 23 ans était évoqué à Strasbourg, où il aurait pu remplacer Mike Penders, probablement rappelé par Chelsea à la fin de la saison.

Maarten Vandevoordt prolonge jusqu'en 2030 à Leipzig

Dans cette période d’incertitude, et alors que Vandevoordt a impérativement besoin de temps de jeu, le RB Leipzig a pris une grande décision à son sujet, visiblement acceptée par le portier lui-même.

Le Trudonnaire de naissance a en effet prolongé son contrat avec le RB Leipzig et est désormais lié au club jusqu’en juin 2030. Leipzig vient de prolonger ses trois gardiens, dont le titulaire cette saison, Peter Gulacsi, qui n’a resigné que jusqu’en 2027 et devrait, à bientôt 36 ans, occuper un rôle plus secondaire la saison prochaine. De quoi permettre à Maarten Vandevoordt de véritablement saisir sa chance.

RB Leipzig
Maarten Vandevoordt

