Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Les discussions entre Anderlecht et l'Antwerp se poursuivent autour du retour de Jean Kindermans à Neerpede. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Jean Kindermans se rapproche d’un retour au RSC Anderlecht. L’actuel coordinateur des jeunes de l’Antwerp s’est entretenu la semaine dernière avec la direction du club bruxellois au sujet d’un éventuel come-back, rapporte Het Laatste Nieuws.

Les discussions ont porté sur les conditions d’une reprise de fonctions au centre de formation de Neerpede. Le timing ne passe pas inaperçu. À la suite de réorganisations internes au sein du conseil d’administration, et avec un rôle accru confié à Michael Verschueren, la porte semble à nouveau s’ouvrir pour celui qui a longtemps incarné la formation anderlechtoise. Il y a trois ans, Kindermans avait pourtant dû quitter le club.

Considéré comme l’architecte du succès de l’académie des Mauves et Blancs, il a vu éclore sous sa direction de nombreux talents passés ensuite par l’équipe première, parmi lesquels Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker et Jérémy Doku.

Jean Kindermans sera-t-il bientôt de retour à Anderlecht ?

Après son départ d’Anderlecht, Kindermans avait entamé un nouveau chapitre à l’Antwerp, où il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029. Un retour à Bruxelles ne serait donc pas simple et impliquerait vraisemblablement un arrangement financier entre les deux clubs.

Les négociations sont toujours en cours et aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Anderlecht cherche à renforcer à nouveau la structure de sa formation et considère Kindermans comme une pièce maîtresse de ce projet.





Fait notable : alors que les discussions se poursuivent en coulisses, l’Antwerp et Anderlecht s’affronteront également sur le terrain jeudi, en demi-finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre qui s’annonce d’autant plus chargée d’enjeux, sportifs comme symboliques.