Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede
Photo: © Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les discussions entre Anderlecht et l'Antwerp se poursuivent autour du retour de Jean Kindermans à Neerpede. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Jean Kindermans se rapproche d’un retour au RSC Anderlecht. L’actuel coordinateur des jeunes de l’Antwerp s’est entretenu la semaine dernière avec la direction du club bruxellois au sujet d’un éventuel come-back, rapporte Het Laatste Nieuws.

Les discussions ont porté sur les conditions d’une reprise de fonctions au centre de formation de Neerpede. Le timing ne passe pas inaperçu. À la suite de réorganisations internes au sein du conseil d’administration, et avec un rôle accru confié à Michael Verschueren, la porte semble à nouveau s’ouvrir pour celui qui a longtemps incarné la formation anderlechtoise. Il y a trois ans, Kindermans avait pourtant dû quitter le club.

Considéré comme l’architecte du succès de l’académie des Mauves et Blancs, il a vu éclore sous sa direction de nombreux talents passés ensuite par l’équipe première, parmi lesquels Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker et Jérémy Doku.

Jean Kindermans sera-t-il bientôt de retour à Anderlecht ?

Après son départ d’Anderlecht, Kindermans avait entamé un nouveau chapitre à l’Antwerp, où il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029. Un retour à Bruxelles ne serait donc pas simple et impliquerait vraisemblablement un arrangement financier entre les deux clubs.

Les négociations sont toujours en cours et aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Anderlecht cherche à renforcer à nouveau la structure de sa formation et considère Kindermans comme une pièce maîtresse de ce projet.

Fait notable : alors que les discussions se poursuivent en coulisses, l’Antwerp et Anderlecht s’affronteront également sur le terrain jeudi, en demi-finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre qui s’annonce d’autant plus chargée d’enjeux, sportifs comme symboliques.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

07:00
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
1
Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

22:30
2
Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

09:30
Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

08:30
Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

09:00
Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

23:00
🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

07:40
L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

06:30
1
Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

21:00
4
"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

22:00
Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

20:40
Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

19:00
Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

21:40
Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

21:20
La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

20:20
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

17:40
L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

18:16
Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

20:00
Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

18:40
Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

19:30
Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

18:00
Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

17:00
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
3
"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

17:20
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

16:20
Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

Frédéric Taquin sur la short-list d'Anderlecht... aux côtés d'un autre entraîneur de Pro League

14:00
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved