L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

La rencontre entre Charleroi et le Cercle de Bruges n'a pas été simple à diriger pour Bert Put. Jonathan Lardot revient sur l'arbitrage de cette rencontre.

Six buts, quatre interventions du VAR, trois penaltys, deux cartes rouges, 106 minutes de jeu disputées : le match entre Charleroi et le Cercle de Bruges aura été parmi les plus animés de la saison. Avec un tel scénario, l'arbitrage ne pouvait être qu'au centre des débats.

Côté carolo, on regrette surtout le deuxième penalty accordé, celui qui a permis au Cercle de reprendre deux buts d'avance en seconde mi-temps, alors que le Sporting avait réduit le score et poussait à onze contre dix. Les Zèbres étaient furieux, estimant qu'avant l'accrochage dans le rectangle, il y avait une faute de main brugeoise.

Dans son intervention hebdomadaire sur DAZN, Jonathan Lardot est formel : "La faute est claire : le joueur de Charleroi shoote dans la jambe de son adversaire. Non, il n'y a pas de faute de main : le ballon vient du torse du joueur du Cercle, il n'y a aucun contact avec son bras. C'est une très bonne intervention du VAR, la faute était totalement sanctionnable d'un penalty".

Le VAR pour corriger l'arbitre de terrain

Sur le terrain, la phase a pourtant amené beaucoup de contestation : "Je pense que la réaction de tout le monde vient du fait qu'ils n'ont sans doute pas bien revu les images avant l'intervention du VAR", estime le patron des arbitres belges.


L'arbitrage vidéo ressort du match avec une bonne note. Bert Put, en revanche, devra se remettre en question : "Le travail du VAR a été très bien fait sur les quatre cas d'intervention. Par contre, je pense que j'ai un peu plus de travail d'analyse à faire avec l'arbitre en raison des non-décisions sur le terrain".

Charleroi
Cercle de Bruges

