Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2049

Genk n'est plus ce "petit oiseau mort" d'il y a quelques semaines. Les Limbourgeois ont remporté dimanche une victoire convaincante contre Anderlecht et semblent, après une période difficile, être de nouveau sur la bonne voie. Selon l'entraîneur Nicky Hayen, la confiance renaît au sein du groupe.

Sous la direction de Nicky Hayen, Genk a affiché un tout autre visage ces dernières semaines, même si l’entraîneur refuse de s’attribuer tous les mérites. "Vous le voyez vous-mêmes : la différence avec il y a trois semaines est énorme. Les joueurs reviennent au club avec le sourire. Nous devons conserver cette dynamique le plus longtemps possible", a-t-il déclaré après la victoire contre Anderlecht.

Le T1 a surtout constaté un nouvel état d'esprit au sein du groupe. Après la défaite à Zulte Waregem, il déplorait encore un manque de combativité, mais la situation a depuis évolué. "Nous espérons que la machine est lancée. Nous avons enfin pu bénéficier d’une semaine complète d’entraînement de qualité, et cela s’est clairement ressenti."

Nicky Hayen a insufflé un nouvel état d’esprit dans le vestiaire de Genk

Malgré tout, l’entraîneur limbourgeois reste exigeant envers son équipe. "Cela peut encore aller mieux et plus vite. Par moments, c’était un peu trop lent, mais quand on gagne 2-0, c’est que le travail a été bien fait."

La lutte pour le top 6 semble soudain redevenue accessible pour Genk, qui ne compte qu'un point de retard sur La Gantoise, même si Hayen préfère ne pas se projeter trop loin. "Nous avançons match après match. Nous sortons d’une bonne semaine d’entraînement, mais il y a encore une marge de progression. Cela dit, mes joueurs méritent aussi du crédit."


Selon Nicky Hayen, la confiance retrouvée devra surtout servir pour la dernière ligne droite du championnat. "Nous voulons prolonger ce sentiment positif jusqu’à la fin de la saison", a-t-il conclu, avant un déplacement important à Malines, ce vendredi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Nicky Hayen

Plus de news

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

09:30
Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

09:00
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
1
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

07:00
Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

07:20
🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

07:40
L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

06:30
1
Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

21:00
4
Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

23:00
Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

22:30
2
"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

22:00
Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

20:40
Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

20:00
Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

21:40
Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

21:20
La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

20:20
Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

17:40
Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

19:00
Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

18:40
Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

19:30
L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

18:16
Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

18:00
Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

17:00
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

17:20
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

16:20
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00
Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

Le bilan d'Olivier Renard : de l'argent, peu de réussites... et un peu de malchance

13:00
1
📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
3
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved