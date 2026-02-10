Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

Genk n'est plus ce "petit oiseau mort" d'il y a quelques semaines. Les Limbourgeois ont remporté dimanche une victoire convaincante contre Anderlecht et semblent, après une période difficile, être de nouveau sur la bonne voie. Selon l'entraîneur Nicky Hayen, la confiance renaît au sein du groupe.

Sous la direction de Nicky Hayen, Genk a affiché un tout autre visage ces dernières semaines, même si l’entraîneur refuse de s’attribuer tous les mérites. "Vous le voyez vous-mêmes : la différence avec il y a trois semaines est énorme. Les joueurs reviennent au club avec le sourire. Nous devons conserver cette dynamique le plus longtemps possible", a-t-il déclaré après la victoire contre Anderlecht.

Le T1 a surtout constaté un nouvel état d'esprit au sein du groupe. Après la défaite à Zulte Waregem, il déplorait encore un manque de combativité, mais la situation a depuis évolué. "Nous espérons que la machine est lancée. Nous avons enfin pu bénéficier d’une semaine complète d’entraînement de qualité, et cela s’est clairement ressenti."

Nicky Hayen a insufflé un nouvel état d’esprit dans le vestiaire de Genk

Malgré tout, l’entraîneur limbourgeois reste exigeant envers son équipe. "Cela peut encore aller mieux et plus vite. Par moments, c’était un peu trop lent, mais quand on gagne 2-0, c’est que le travail a été bien fait."

La lutte pour le top 6 semble soudain redevenue accessible pour Genk, qui ne compte qu'un point de retard sur La Gantoise, même si Hayen préfère ne pas se projeter trop loin. "Nous avançons match après match. Nous sortons d’une bonne semaine d’entraînement, mais il y a encore une marge de progression. Cela dit, mes joueurs méritent aussi du crédit."



Selon Nicky Hayen, la confiance retrouvée devra surtout servir pour la dernière ligne droite du championnat. "Nous voulons prolonger ce sentiment positif jusqu’à la fin de la saison", a-t-il conclu, avant un déplacement important à Malines, ce vendredi.