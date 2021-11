Wesley Sonck place l'Ajax au-dessus du lot : "Le plus grand club et la meilleure académie"

Wesley Sonck a connu le top belge, mais aussi ce qui reste le top européen, à savoir l'Ajax Amsterdam. Et il persiste et signe : le plus grand club néerlandais reste un cran au-dessus de ce qui se fait chez nous.

La carrière de Wesley Sonck est surtout associée à ses succès belges (un titre de champion avec Genk, un Soulier d'or, un titre de meilleur buteur), mais l'actuel consultant de Proximus a aussi connu le succès en Eredivisie avec un titre à la clef sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Une riche carrière dont il reste fier : "Je n'étais pas un grand talent quand j'étais jeune mais comme je disais toujours, tous les chemin mènent à Rome. J'ai joué en D4 jusque mes 16 ans. Je suis fier d'avoir ensuite réalisé mon rêve", nous explique-t-il.

Sonck regarde dans le rétroviseur avec plaisir : "Tous les gamins rêvent de devenir des pros quand ils sont petits et peu ont la chance de le faire. Je suis très heureux d'avoir connu de si beaux moments, je n'aurais jamais imaginé jouer une Coupe du Monde, la Ligue des Champions", sourit l'ancien attaquant. "Une fois que vous êtes pro, tout peut arriver, même quand vous mesurez 1m75 (rires)".

© photonews

L'Ajax, n°1

Malgré de grands moments en Belgique avec Genk et Bruges, Wesley Sonck reste amoureux de l'Ajax Amsterdam : "Oui, c'est le plus grand club pour lequel j'ai joué. C'était une expérience fantastique avec des coéquipiers fantastiques dans un club fantastique et dans une ville fantastique comme Amsterdam. Et tous les joueurs ont eu une carrière fantastique par la suite", détaille-t-il.

"Ce n'est "que" les Pays-Bas, mais l'Ajax, c'est un grand club, on le voit à ce qu'ils font en Champions League en ce moment", ajoute Sonck. "Le club a une très bonne structure et vision au niveau de son académie. J'ai lu récemment que l'Ajax était le club ayant le plus formé de clubs dans les clubs professionnels d'Europe. De Toekomst, je pense que c'est le meilleur centre de formation du continent".