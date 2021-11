Man City écarte le PSG, première victoire pour Saelemaekers et Milan face à Yannick Carrasco, qualification compromise pour Dortmund et ses Belges

Fin de la 5e journée de groupes en Ligue des Champions, avec plusieurs matchs encore à enjeu et surtout un choc dans le groupe de Bruges entre City et le PSG.

Manchester City - PSG

Dans le groupe de Bruges, City et le PSG se disputaient la tête du groupe A, détenue par les Anglais (9 points) un point devant Paris. Après une première période sans buts mais complétement dominée par City, Mbappé (50e) ouvrait le score pour les visiteurs. Le Français profitait d'un ballon contré par Rúben Dias pour fusiller Ederson.

Mais les Anglais ne s'avouaient pas vaincus et Sterling (63e) égalisait après une déviation de Gabriel Jesus au deuxième poteau. Les occasions se multipliaient, et finalement, Jesus (76e) était à la réception d'une action bien construite. Le Brésilien profitait d'un caviar de Bernardo Silva pour mettre City aux commandes. Les Anglais gardent la première place du groupe.

Atletico Madrid - AC Milan

Junior Messias (87e) a offert en fin de match la toute première victoire à Milan, lors de son déplacement à Madrid. Yannick Carrasco et Alexis Saelemaekers étaient tous deux titulaires dans cette partie qui relance les Rossoneri dans la course à la qualification qui se décidera lors de l'ultime journée.

Liverpool - Porto

Leaders du groupe B, qualifiés et incaincus, les Reds ouvraient le score grâce à Thiago Alcântara (52e) après le repos face aux hommes de Sérgio Conceição toujours en course pour la deuxième place. Mohamed Salah (70e) doublait la mise avant qu'Origi ne monte au jeu peu après ce but, en remplacement de Sadio Mané.

Sporting Lisbonne - Borussia Dortmund

Un doublé de Pote (30e et 39e) mettait le Sporting aux commandes juste avant le repos, face au Borussia de Witsel et Meunier, tous deux titulaires. Toujours privés de leur serial buteur, les Allemands terminaient à dix suite à l'expulsion d'Emre Can (74e) avant que Pedro Porro (81e) ne plante le troisième but portuguais. Malen dans les arrêts de jeu sauvait l'honneur des Allemands, dont la qualification est désormais compromise.

Sheriff - Real Madrid

Thibaut Courtois et les siens n'ont fait qu'une bouchée du Sheriff à Tiraspol. Alaba (30e), Kroos (45e) puis Benzema après le repos tuaient déjà tout suspense dans une rencontre à sens unique.