Thibaut Courtois pas nominé à The Best : "C'est à cause de ce que j'ai dit sur la FIFA"

Thibaut Courtois ne fait pas partie des gardiens nominés pour le trophée The Best, un peu à la surprise générale.

Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel : voilà les gardiens de but nominés pour le trophée The Best de la FIFA, qui récompense le meilleur joueur du monde à chaque poste. Pas trace de Thibaut Courtois, auteur d'une belle année avec le Real Madrid, ce qui peut clairement surprendre. Et comme d'habitude, le portier des Diables Rouges a son mot à dire sur la question.

"Je pense que je ne suis pas repris à cause de ce que j'ai dit sur la FIFA le mois dernier", lance-t-il en conférence de presse. "Je ne vais pas en dire plus". Après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Nations, Thibaut Courtois avait en effet chargé l'UEFA : ""Ce match, c'était un match pour l'argent, il faut être honnête à ce sujet. Nous le jouons uniquement parce que ça rapporte plus d'argent à l'UEFA", lâchait-il, avant de s'en prendre au projet de Mondial tous les deux ans : "On ne demande pas leur avis aux joueurs et c'est une mauvaise chose. Maintenant on entend parler d'un Euro ou d'un Mondial tous les ans. L'année prochaine, nous jouerons le Mondial en novembre, puis nous jouerons jusqu'en juin. Quand est-ce qu'on se repose ? Jamais".

Alors, Courtois, "puni" pour avoir dit ce qu'il pensait ? Il en est persuadé ...