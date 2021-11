"Nous sommes désolés... nous sommes la Juventus et nous ne pouvons pas donner cette image"

La lourde défaite de la Juventus à Chelsea a laissé des traces.

Trois jours après la terrible défaite de la Juventus Turin contre Chelsea (0-4) en Ligue des Champions, la pilule a encore du mal à passer en Italie. Ce vendredi, l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri est revenu sur cette gifle et n'a pas caché son embarras.

"Nous sommes désolés de la défaite concédée à Londres. Nous sommes la Juventus et ce n'est jamais bon de faire une aussi mauvaise impression, a reconnu le technicien italien. L'équipe avait pourtant bien joué en première mi-temps. Peut-être même que notre première période a été encore meilleure que celle du match aller (victoire 1-0 de la Juve). Le match de mardi a été équilibré jusqu'à la 55e minute. Mais nous nous sommes effondrés après leur deuxième but."

"Le président m'a demandé de retourner à la Juventus et de collaborer avec le club pour que la Juventus redevienne durable et obtienne des résultats, a-t-il poursuivi. Nous ferons tous nos efforts possibles pour que cela se produise, l'équipe doit travailler et il faut de la patience." Une réaction est tout de même attendue dès samedi (18h) contre l'Atalanta Bergame en Serie A.