Débuts de rêve pour Steven Gerrard de retour en Premier League : "Les joueurs ont été fantastiques"

La légende des Reds réalise un début remarqué sur le banc d'Aston Villa.

Après des débuts plus que réussis en tant que coach des Rangers qu'il a ramené au sommet du football écossais, Steven Gerrard a signé son retour en Premier League.

Malheureusement pour les supporters des Rangers, il a quitté le club en milieu de saison pour rejoindre Birmingham où 'Steevie G' a signé deux victoires en autant de rencontres.

Après la victoire (1-2) face au Crystal Palace de Christian Benteke, Gerrard savourait sans tomber dans trop d'euphorie : "Nous ne devons pas nous laisser emporter par l'euphorie. Ces deux semaines ont été positives. Les joueurs ont été fantastiques dans leur application et travail. Aujourd'hui, nous avons dû cravacher à certains moments mais au final nous avons réussi à attendre notre objectif", confiait l'Anglais au micro de Match of the Day.

"Le travail réalisé ici par Dean Smith avant mon arrivée a été énorme. Vraiment impressionnant. Les performances des cinq matchs précédents ne justifiaient probablement pas cinq défaites. Nous avons dû communiquer beaucoup d'informations en peu de temps et il reste encore des petits ajustements à faire", poursuit l'ancien international.

"Nous avons un spécialiste exceptionnel pour les coups de pied arrêtés à Aston Villa, et son travail consiste à identifier les faiblesses de l'équipe adverse. Les joueurs ont tout le mérite d'être allés mettre en œuvre cet objectif", ponctue Gerrard.

Ces six points ont permis aux Villains de doucement s'éloigner de la zone rouge, avant un programme chargé avec les réceptions de Manchester City puis de Leicester City, avant un déplacement à... Anfield.