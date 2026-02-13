L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

Hans Cornelis a été élu entraîneur du mois de janvier par la Pro League. Une récompense qui vient souligner et valoriser le travail réalisé par le tacticien carolo.

Et en même temps, qui d'autre que lui aurait pu prétendre à ce trophée ? S'il y a bien un homme qui méritait de le remporter, c'est Hans Cornelis. L'entraîneur des Zèbres a permis au Sporting de Charleroi d'entamer parfaitement l'année 2026.

Les Zèbres sont tout simplement invaincus en janvier et se sont imposés à quatre reprises en quatre matchs. Pour son premier match de l'année, Charleroi était d'abord venu à bout du Club de Bruges (2-0) en quarts de finale de la Coupe de Belgique.

S'en sont ensuite suivis des succès en championnat contre le Standard (2-0), l'Antwerp (0-2) et face à STVV (0-2). Des rencontres qui, sur le papier, ne semblaient pas forcément des victoires assurées pour les Carolos. Mais portés par une nouvelle dynamique depuis le départ de Rik De Mil et la nomination d'Hans Cornelis, les Carolos ont été au rendez-vous.

Une distinction qui ne récompense pas que le travail d'Hans Cornelis

"Cette distinction vient récompenser le travail du coach, de son staff et de l’ensemble du groupe carolo", écrit notamment le Sporting de Charleroi dans un communiqué.

"Un calendrier relevé, mais nos Zèbres ont répondu présent et se sont montrés à la hauteur, avec caractère et détermination ! Félicitations, coach."



