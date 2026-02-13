"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

Suite à son élimination en demi-finales de la Coupe de Belgique, le Sporting de Charleroi est déjà tourné vers son prochain match. Les Zèbres affronteront ce samedi La Gantoise dans un match important pour la course au top 6. Hans Cornelis s'est présenté à la presse avant la rencontre.

L'entraîneur carolo se remet tout doucement de cette élimination contre l'Union Saint-Gilloise à un seul match d'une finale de Coupe de Belgique : "C’était une grande déception pour tout le monde mercredi, pour les joueurs, pour moi, pour les supporters. Mais j’ai vu une équipe qui, dès le lendemain, a pris l’initiative d’organiser une réunion entre les joueurs pour discuter un peu. C’est toujours très bien. J’ai trouvé un groupe désormais concentré sur le championnat."

Hans Cornelis croit en le professionnalisme de ses joueurs pour aborder ce match : "C’est vrai que le match arrive très vite. Bien sûr, il y a un peu de fatigue après deux jours, c’est normal, mais les joueurs sont conscients que la compétition est très importante."

Quelques joueurs avaient pris des coups pendant le match contre l'Union Saint-Gilloise, comme Parfait Guiagon ou Aurélien Scheidler, mais désormais tout le monde va bien : "Khalifi revient aussi, tout le monde était présent à l’entraînement aujourd’hui, donc c’est positif."

Un groupe uni

L'entraîneur a également évoqué l'importance d'avoir un groupe uni : "Le plus important, c’est de rester unis. On a créé quelque chose de fort dans ce groupe, une atmosphère très saine. C’est essentiel dans les moments un peu plus compliqués. On a un groupe qui travaille ensemble, qui prend du plaisir ensemble, et ça, c’est très important dans le football."

Cette rencontre marquera aussi les retrouvailles entre le Sporting de Charleroi et Rik De Mil, qui a entraîné le club pendant une grande partie de la saison avant de partir : "On n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer, mais on a montré beaucoup d’images de Gand à l’équipe et on a parlé avec le groupe. C’est à nous d’essayer quelque chose car il connaît bien l’équipe. Il a eu une semaine pour préparer le match. C’est à nous de montrer tout ce qu’on a fait ces deux derniers mois.



Oui, c’est spécial de retrouver Rik (De Mil), mais on prépare ce match comme les autres. Bien sûr, il y a ce petit côté émotionnel, mais je ne veux pas qu’il saute après le match ici. À nous de tout donner."