Le match de Tottenham reporté en raison de fortes chutes de neige

Les Spurs ne se rendront pas à Burnley, suite aux lourdes chutes de neige qui ont recouvert la pelouse de Turf Moor.

La rencontre entre Burnley et Tottenham, prévue ce dimanche à 15h, n'aura pas lieu : de fortes chutes de neige dans la région de Manchester ont recouvert Turf Moor et le match a été officiellement postposé, malgré le chauffage du terrain, qui n'aura pas suffi.

🚨 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗 🚨Due to concerns with the playing surface and surrounding areas, it’s been deemed that the game can’t go ahead safely. #UTC Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 28, 2021