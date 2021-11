Ligue 1 : Doku inscrit son premier but de la saison avec Rennes, Foket et Matazo montent au jeu

Jérémy Doku est monté au jeu et a pu inscrire son premier but de la saison, après son retour de blessure.

Dans le derby breton entre Lorient et Rennes, Jérémy Doku, qui n'avait pu disputer qu'une petite minute la semaine passée contre Montpellier, est cette fois entré au jeu pour la dernière demi-heure. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison, doublant la mise (78e, 0-2) trois minutes après l'ouverture du score signée Laborde. Le Stade Rennais l'emporte et grimpe sur la deuxième place du podium.

Dans les autres rencontres de Ligue 1, l'AS Monaco recevait Strasbourg. Matz Sels était titulaire chez les Alsaciens tandis qu'Eliot Matazo est monté au jeu à la 70e côté monégasque. La rencontre s'est jouée sur deux penaltys, juste avant et juste après la pause : Ben Yedder (45e+1), puis Ajorque (48e) se sont chargés de les transformer.

Le Stade de Reims a battu Montpellier (1-0) avec Thomas Foket pour 45 minutes au retour des vestiaires. Brest, de son côté, a battu Bordeaux chez lui (1-2) et laisse les Girondins un petit point au-dessus des places de relégable.