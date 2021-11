Robert Lewandowski remporte le prix de buteur de l'année

Et un nouveau prix pour la machine à marquer du Bayern. Après avoir empilé 64 buts en 51 matchs cette année, Robert Lewandowski a remporté le prix de buteur de l'année. Une récompense logique, tant personne ne boxe dans la même catégorie que le Polonais actuellement. L'occasion de monter une première fois les marches du Châtelet avant d'être couronné Ballon d'Or ? La réponse bientôt...

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki