Serie A : Thomas Henry et Venise coulent à l'Atalanta, la Fiorentina écrase la Sampdoria, la Juventus renoue avec la victoire

En ouverture de la 15ème journée de Serie A, plusieurs rencontres avaient lieu ce mardi soir.

Atalanta-Venise 4-0

Mario Pašalić en forme en ce début de saison (19 apparitions, 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avant ce match), a plié l'affaire en première mi-temps en l'espace de cinq minutes (7e et 12e) permettant ainsi à la Dea de mener 2-0. Teun Koopmeiners aggravera la mise (57e) avant que Pašalić ne s'offre un triplé (68e), 4-0. Avec cette démonstration de force, l'Atalanta met la pression sur l'Inter et Milan, qui jouent demain.

Fiorentina-Sampdoria 3-1

Après avoir concédé l'ouverture du score signée Manolo Gabbiadini (15e), la Fiorentina a déroulé au stade Artemio Franchi contre la Sampdoria. José Callejón a vite égalisé (23e) avant que Dušan Vlahovic ne mette la Viola devant moins de dix minutes plus tard (32e), 2-1. Riccardo Sottil fera le break juste avant la pause (45e), 3-1. Au passage, Vlahovic a accroché un record en devenant le quatrième joueur non-Italien à marquer 29 buts sur une seule année civile en Serie A, après Cristiano Ronaldo (33) en 2020, Gonzalo Higuaín (30) en 2016 et Hernán Crespo (30) en 2001.

Salernitana-Juventus 0-2

Les Bianconeri se déplaçaient sur la pelouse du promu Salernitana, privé de Ribery, toujours blessé à la cuisse. Plus juste techniquement et en réussite, la Juve ouvrait rapidement le score grâce à Dybala (21e), 0-1. Morata doublera la mise en seconde période (70e), 0-2. En toute fin de match, Dybala a manqué l'occasion d'inscrire son premier doublé de la saison en loupant complétement un penalty.

Sans trembler, la Juventus s'est ressaisie et remonte provisoirement à la 7e place du Championnat d'Italie avant de recevoir le Genoa lors de la prochaine journée. De son côté, la Salernitana reste lanterne rouge avec seulement deux victoires depuis le début de la saison.

Hellas Verone-Cagliari 0-0

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Hellas Vérone (10e) a concédé le match nul sur sa pelouse contre Cagliari (19e), avant-dernier du classement, au terme d'un match insipide (0-0).