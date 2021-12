Pep Guardiola encense l'un de ses joueurs

Quand Pep Guardiola aime l'un de ses joueurs, il ne s'en cache pas.

Buteur sur la pelouse d'Aston Villa (1-2), mercredi en Premier League, Bernardo Silva (27 ans, 19 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) réalise un énorme début de saison. Le milieu offensif portugais a été logiquement encensé par l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

"Il a marqué un but fantastique. La finition était incroyable face à un très bon gardien. Il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu'il veut. Quand un joueur a ce talent, ça dépend de lui. C'est un joueur d'un autre niveau, a reconnu le manager catalan face à la presse. Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat il y a deux ou trois saisons et c'est le meilleur en ce moment. Il faut regarder les cassettes d'il y a trois ans, quand nous avions 98 points, et vous voyez le joueur qu'il est maintenant."