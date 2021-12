Le RB Salzbourg a écrit l'histoire du football autrichien

Le Red Bull Salzbourg est officiellement le premier club de l'histoire du football autrichien à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions (depuis le retour du format de poules en 2003-2004), après sa victoire (1-0) face au FC Séville ce mercredi. Salzbourg a ainsi éliminé les Espagnols, qui disputeront l'Europa League, une compétition qui leur réussit bien.

🇦🇹 Salzburg are the first Austrian side to make it through to the knockout stage of the Champions League 🎉🎉🎉#UCL pic.twitter.com/gf2s2pFZDF