(Exclusif) Le Diablotin Logan Ndenbe poursuit sa progression en France : "J'aimerais bien franchir un palier après Guingamp"

Après trois saisons du côté d'Ostende, le jeune latéral avait quitté gratuitement la Côte pour rejoindre la Ligue 2 et Guingamp durant l'été 2020. Un choix judicieux puisqu'il poursuit sa progression et s'épanouit en Bretagne.

Logan Ndenbe avait effectué ses débuts professionnels avec Ostende. Chez les Côtiers, il avait disputé 15 rencontres en D1A avant de filer en Ligue 2 du côté de Guingamp. "Le projet sportif du club m'a directement plu et c'était l'endroit idéal pour poursuivre ma progression. Je pouvais prendre du temps de jeu et évoluer en France. Je n'ai pas hésité longtemps", nous confie le back gauche qui s'est vite adapté pour sa première aventure à l'étranger. "Depuis que j'ai douze ans, je suis habitué à vivre loin de ma famille puisque je jouais à Mouscron avant de rallier Ostende à 17 ans. Je suis vite devenu fort indépendant. Et j'ai bien été accueilli ici à Guingamp. J'ai fait le bon choix", souligne le joueur âgé de 21 ans.

© photonews

Après avoir disputé 27 rencontres avec les Rouge et Noir, le jeune Belge a passé un cap. "La saison dernière fut tumultueuse avec trois changements de coach et des mouvements en coulisses, mais j'ai beaucoup joué et j'ai gagné ma place. J'ai eu le Covid-19 juste avant le début de ce nouvel exercice, et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver toutes mes sensations. Mais désormais, tout va bien et je suis titulaire. J'enchaîne les bonnes performances et je suis satisfait de mes performances. J'ai gagné en maturité et je me suis amélioré sur le plan technique. Je dois désormais être plus décisif et distiller plus de passes décisives même si le jeu est plus fermé en Ligue 2 par rapport à la Jupiler Pro League", précise le Diablotin.

© photonews

Logan Ndenbe a tapé dans l'oeil de Jacky Mathijssen qui l'avait sélectionné pour la première fois en juin dernier chez les U21. Depuis ce jour-là, il est devenu indélogeable au poste de back gauche. "Mes bonnes prestations m'ont permis d'intégrer ce très beau groupe. Nous nous entendons à la perfection et nous enchaînons les victoires avec ce 18 sur 18. Nous voulons disputer cet Euro 2023", ajoute le latéral qui a des ambitions et qui a les Diables Rouges dans un coin de sa tête. "J'y pense, et c'est un objectif, c'est clair. Toutefois, il faut continuer de travailler dur et de démontrer mes qualités au quotidien", poursuit le défenseur avant d'évoquer son avenir. "Je me sens bien à Guingamp et j'espère aider le club à terminer dans le top 10 à l'issue de la saison. De mon côté, j'aimerais bien franchir un palier après Guingamp. Un retour en Belgique ? Pourquoi pas ! Cela dépend du projet sportif. Mon championnat préféré ? La Premier League sans aucun doute. Un rêve de pouvoir y évoluer plus tard. De plus, je pense que mon style de jeu conviendrait", a conclu Logan Ndenbe.