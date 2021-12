Bundesliga : le Bayern étrille le Stuttgart d'Orel Mangala

Les Bavarois ont pu notamment compter sur un Serge Gnabry en très grande forme.

Le Bayern avait activé son rouleau comrpesseur ce mardi. En déplacement du côté de Stuttgart, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sur le score net et sans bavure de 0-5. Un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Lewandowski ont permis aux Bavarois de s'emparer des trois points et de compter 40 points en tête de Bundesliga.

Côté belge, on notera qu'Orel Mangala a joué 75 minutes avant d'être remplacé.