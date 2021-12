La Premier League prend une mesure forte pour limiter la propagation du Covid dans les clubs

La variant Omicron sévit fortement de l'autre côté de la Manche. La Premier League a donc décidé de réagir.

La Premier League n'est pas épargnée par la propagation du variant Omicron en Grande-Bretagne. Ces derniers jours, les rencontres Tottenham-Brighton et Brentford-Manchester United ont été reportées suite à un trop grand nombre de cas Covid. Au total, 42 joueurs et membres du staff ont été détectés positifs la semaine dernière dans les clubs anglais.

Pour éviter une augmentation du taux de contamination, la Premier League a décidé de prendre les devants en optant pour une mesure forte : les joueurs de chaque club devront réaliser un autotest avant d'entrer dans un complexe d'entraînement en plus des tests PCR effectués deux fois par semaine. On ne rigole plus en Grande-Bretagne.