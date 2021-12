Critiqué, Gourvennec réplique: "Bien sûr, nous pourrions avoir quelques points de plus"

Critiqué depuis son arrivée au LOSC, le successeur de Galtier fait un bilan en cette fin d'année 2021.

Critiqué depuis sa nomination comme entraîneur de Lille l’été dernier pour succéder à Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a connu six premiers mois mitigés au LOSC, avec une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions mais aussi une décevante 8e place en Ligue 1. Invité à faire le bilan à mi-parcours, le technicien a préféré ironiser au sujet de ses détracteurs.

"On peut toujours faire mieux. En Ligue des Champions, on nous disait condamnés et on a finalement gagné la poule avec 11 points. Alors oui, on aurait pu en prendre 12, 13, 14 et même 18 comme le Bayern. Le Trophée des Champions ? On a réussi à le prendre au Paris Saint-Germain qui l'avait gagné depuis huit ans. Mais oui, c'est peut-être juste pas mal", a d’abord tancé le coach des Dogues dans des propos rapportés par L’Equipe.

"Bien sûr, en championnat, on n'a que 28 points, il nous en manque quelques-uns car des matchs n'ont pas forcément bien tourné. Avec plus de régularité et de constance, on passerait la trêve dans les quatre premiers. C'est une demi-saison dans laquelle on a quasiment tout vu, mais moi, j'ai vu beaucoup de vertus et d'abnégation et les joueurs n'ont jamais abandonné. Il y a du répondant dans ce groupe", a positivé l’ancien manager de Bordeaux.