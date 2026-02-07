Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rudi Garcia doit déjà penser à des solutions. Leandro Trossard est sorti sur blessure ce samedi contre Sunderland.

Arsenal s'est imposé 3-0 contre Sunderland et a 56 points en Premier League. Les Londoniens ont une avance sur Manchester City, qui a 47 points mais joue un gros match dimanche face à Liverpool.

Une longue blessure ?

La seule mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Leandro Trossard. Le Diable Rouge s'est arrêté en fin de match à cause d'une douleur derrière la cuisse. L'ailier d'Arsenal ne pouvait plus continuer et est sorti deux minutes avant le terme de la rencontre. Trossard a été décisif sur le premier but, un assist sur le premier but.

C'est dommage car le Belge est en pleine forme cette saison. Il a marqué 5 buts et donné 5 passes décisives en championnat. En Ligue des Champions, il est très efficace avec 1 but et 3 passes décisives au compteur.

Pas là en mars ?

Une blessure qui tombe mal pour les Diables Rouges qui se rassemblent en mars. Pour préparer la Coupe du monde, la Belgique va affronter les États-Unis et le Mexique en matchs amicaux. Rudi Garcia compte sur tout son groupe pour faire des essais.


On attend les examens médicaux pour connaître la gravité de la blessure. En cas de mauvaise nouvelle, Garcia devra s'adapter et appeler une nouvelle tête. Mika Godts par exemple, l'ailier de l'Ajax performe en Eredivisie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Arsenal
Sunderland
Leandro Trossard

Plus de news

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

20:30
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

20:00
"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

19:00
Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

18:30
Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

17:30
Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

18:04
Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

17:00
La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

16:30
1
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

16:00
Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

15:30
Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

14:30
Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

12:40
2
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00
Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20
Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

11:40
Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

12:00
Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

11:20
Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

11:00
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

09:00
2
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40
Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

07:00
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33
STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

23:00
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

22:38

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 25
Leeds United Leeds United 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 2-0 Tottenham Tottenham
Fulham Fulham 1-2 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Chelsea Chelsea
Bournemouth Bournemouth 1-1 Aston Villa Aston Villa
Burnley Burnley 0-2 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 3-0 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-3 Brentford Brentford
Brighton Brighton 08/02 Crystal Palace Crystal Palace
Liverpool Liverpool 08/02 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved