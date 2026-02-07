Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Rudi Garcia doit déjà penser à des solutions. Leandro Trossard est sorti sur blessure ce samedi contre Sunderland.

Arsenal s'est imposé 3-0 contre Sunderland et a 56 points en Premier League. Les Londoniens ont une avance sur Manchester City, qui a 47 points mais joue un gros match dimanche face à Liverpool.

Une longue blessure ?

La seule mauvaise nouvelle, c'est la sortie de Leandro Trossard. Le Diable Rouge s'est arrêté en fin de match à cause d'une douleur derrière la cuisse. L'ailier d'Arsenal ne pouvait plus continuer et est sorti deux minutes avant le terme de la rencontre. Trossard a été décisif sur le premier but, un assist sur le premier but.

C'est dommage car le Belge est en pleine forme cette saison. Il a marqué 5 buts et donné 5 passes décisives en championnat. En Ligue des Champions, il est très efficace avec 1 but et 3 passes décisives au compteur.

Pas là en mars ?

Une blessure qui tombe mal pour les Diables Rouges qui se rassemblent en mars. Pour préparer la Coupe du monde, la Belgique va affronter les États-Unis et le Mexique en matchs amicaux. Rudi Garcia compte sur tout son groupe pour faire des essais.



On attend les examens médicaux pour connaître la gravité de la blessure. En cas de mauvaise nouvelle, Garcia devra s'adapter et appeler une nouvelle tête. Mika Godts par exemple, l'ailier de l'Ajax performe en Eredivisie.