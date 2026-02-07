La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

Le licenciement de Besnik Hasi et un mercato hivernal compliqué accentuent la pression sur Olivier Renard, directeur sportif du club.

Selon Het Laatste Nieuws, Olivier Renard, pourtant toujours directeur sportif des Mauve & Blanc, ne serait que très peu impliqué dans la recherche du nouvel entraîneur principal du club. Le CA parle d'un "processus collectif", mais cela reste interpellant quand on sait que Renard est supposé, en tant que directeur sportif, chapeauter ces recherches.

Ces dernières semaines, et surtout suite au licenciement de Hasi, la prochaine cible des supporters semble être Renard. Ceux-ci lui reprochent un noyau qui serait bien moins solide que prévu et incapable de lutter avec le top 3. Besnik Hasi était vu comme le choix d'Olivier Renard, un mauvais choix en l'occurrence.

La situation d'Olivier Renard bientôt clarifiée ?

Se séparer de David Hubert était sa décision, et si elle avait pu être relativisée à l'époque, l'échec de Hasi en Playoffs aurait dû suffire pour prendre une décision dès l'intersaison.

Le conseil d'administration du RSCA semble conscient de la situation tendue. Au sein du club, on a le sentiment qu'il faut rapidement clarifier l'avenir de Renard. Son rôle pourrait dans le cas contraire devenir une source continue d'incertitude et de débat, tant en interne que vis-à-vis des supporters.



L'arrivée de David Verwilghen comme directeur du recrutement, et la hiérarchie peu claire au sein de l'organigramme sportif participent également à cette confusion. Olivier Renard devrait bientôt être fixé sur son sort, maintenant que le mercato est terminé...