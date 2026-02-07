Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

Nathan De Cat a été l'un des rares, si pas le seul avec Colin Coosemans, à être à niveau face à l'Antwerp. Il a même pris ses responsabilités quand les supporters ont commencé à lancer des fumigènes.

Les images étaient marquantes : alors que le RSC Anderlecht se retrouvait à 9 contre 11, les ultras du RSC Anderlecht commençaient à lancer des fumigènes... et c'est le tout jeune Nathan De Cat, 17 ans, qui se dépêchait d'aller jeter l'engin pyrotechnique loin du terrain tout en faisant de grands signes à ses supporters.

Une attitude qui confirme que De Cat est l'un des leaders du groupe, malgré son jeune âge - ou que les autres se cachent. Sur le terrain aussi, il était l'un des seuls à niveau, même s'il relativisait : "Nous avons mieux joué que le week-end passé. Ce n'est pas encore ce que nous voulions, mais il y a une évolution dans le jeu", estime-t-il.

Nathan De Cat estime qu'Anderlecht a ses chances

Anderlecht peut s'estimer heureux de n'avoir encaissé qu'un seul but vu le scénario du match. "Nous avons limité la casse", reconnaît De Cat. "Mais la façon dont le but de l'Antwerp arrive, sur phase arrêtée, ça fait mal. Puis les cartons rouges tombent et ça complique les choses".

Il faudra aller chercher un bon résultat au Bosuil désormais. "Puisque nous avons limité les dégâts et évité un deuxième but, nous avons toutes nos chances", estime Nathan De Cat, qui ne se réjouissait pas du licenciement de Besnik Hasi.

"J'avais une bonne relation avec lui, donc c'était tout de même un peu un choc. C'est lui qui m'a donné ma première chance en équipe A et je lui en serai toujours reconnaissant," pointe-t-il. "Etait-ce totalement la faute de l'entraîneur ? Absolument pas. Mais c'est une décision du club, il n'y a rien à faire à part répondre sur le terrain".