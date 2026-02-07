Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges affronte le Standard ce dimanche. Plusieurs absences attirent l'attention dans la sélection d'Ivan Leko.

Le Club de Bruges a publié ce samedi soir sur son site la liste des joueurs retenus pour le match de dimanche contre le Standard de Liège. On remarque quelques absences importantes.

Joel Ordonez fait son retour dans le groupe. Il était absent lors des dernières rencontres à cause d'une suspension, mais l'entraîneur Ivan Leko peut à nouveau compter sur lui.

Lemaréchal, la recrue, absent de la sélection

Certains noms manquent à l'appel. Le premier absent est Jorne Spileers, sans que l'on sache pourquoi pour le moment.

Ludovit Reis ne figure pas dans la sélection. Et plus surprenant encore, la nouvelle recrue Félix Lemaréchal n'apparaît pas dans la liste des joueurs disponibles pour Leko. Le Français a été recruté pour 6,5 millions d'euros en provenance de Strasbourg.

Vous pouvez consulter la liste complète du Club de Bruges sur le site officiel des Blauw en Zwart. Bruges avait perdu son dernier match 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise.