Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges affronte le Standard ce dimanche. Plusieurs absences attirent l'attention dans la sélection d'Ivan Leko.

Le Club de Bruges a publié ce samedi soir sur son site la liste des joueurs retenus pour le match de dimanche contre le Standard de Liège. On remarque quelques absences importantes.

Joel Ordonez fait son retour dans le groupe. Il était absent lors des dernières rencontres à cause d'une suspension, mais l'entraîneur Ivan Leko peut à nouveau compter sur lui.

Lemaréchal, la recrue, absent de la sélection

Certains noms manquent à l'appel. Le premier absent est Jorne Spileers, sans que l'on sache pourquoi pour le moment.

Ludovit Reis ne figure pas dans la sélection. Et plus surprenant encore, la nouvelle recrue Félix Lemaréchal n'apparaît pas dans la liste des joueurs disponibles pour Leko. Le Français a été recruté pour 6,5 millions d'euros en provenance de Strasbourg.

Lire aussi… Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"
Vous pouvez consulter la liste complète du Club de Bruges sur le site officiel des Blauw en Zwart. Bruges avait perdu son dernier match 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (08/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard

Plus de news

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22
Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

20:30
Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

18:30
Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

11:00
"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

19:00
Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

19:31
Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

18:04
Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

17:00
Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

17:30
La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

16:30
1
Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

15:30
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

16:00
"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

14:30
Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

12:40
2
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00
Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

12:00
Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

11:40
Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

11:20
"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

06/02
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

09:00
2
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

21:57
Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40
Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

07:00
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved