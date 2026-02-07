Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mbenza
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu
Surprise alors que le mercato se termine : Isaac Mbenza n'a finalement pas quitté le Sporting Charleroi. Alors qu'un accord semblait trouvé avec Panetolikos, le club grec a finalement changé d'avis. (Lire la suite)
