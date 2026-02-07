Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Après des passages à Bruges et à La Gantoise, Peter Verbeke rejoignait Anderlecht en 2020 en tant que CEO. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

En acceptant un rôle majeur au RSC Anderlecht, Peter Verbeke entrait dans une autre dimension après des postes à Bruges et Gand. Mais ces attributions de CEO des Mauves ont laissé des traces. "On sent bien, quelque part, que le corps finira par dire stop, mais malheureusement on le réalise trop tard", résume-t-il dans De Tijd.

"Pendant deux ans, j'ai travaillé sans interruption pour le club : viser la stabilité financière tout en essayant d'obtenir des résultats sportifs. C'est épuisant" raconte Peter Verbeke, qui finira par être hospitalisé suite à une infection virale. C'est cet événement qui va le faire réfléchir.

Peter Verbeke "n'aurait pas dû" accepter le rôle de CEO d'Anderlecht

"Ca a été une très bonne leçon. Je me suis dit que ça n'arriverait plus jamais", confie-t-il. Verbeke reconnaît aisément aujourd'hui qu'il a peut-être endossé un costume un peu trop grand pour lui. "Je n'aurais jamais dû accepter le rôle de CEO. Mais il y avait de bonnes raisons pour ça".

"Le club avait urgemment besoin d'argent, et Geert Duyck voulait investir à condition qu'un nouveau business plan voie le jour. J'avais coécrit ce plan, puis il a voulu que je l'exécute. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour le club", continue l'ex-CEO des Mauve & Blanc.

Sur le plan sportif aussi, Verbeke nourrissait de grandes ambitions. "Anderlecht voulait donner sa chance à de jeunes talents de haut niveau. En réalité, je voulais reproduire ce que j'avais vu au Club de Bruges : grâce à un bon scouting, recruter de jeunes joueurs inconnus, les revendre avec une forte plus-value et ainsi remettre le club sur les rails, sain et performant. Avec Vincent Kompany, nous avions un excellent entraîneur", rappelle-t-il.





Les résultats ne seront pas au rendez-vous et Verbeke, après ses soucis de santé, quittera Anderlecht. Il reviendra en janvier 2024 dans un rôle de coordinateur du recrutement, mais est reparti en décembre dernier.