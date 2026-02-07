Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"
Photo: © photonews

Saint-Trond a rebondi de la meilleure des façons à l'extérieur, l'emportant aisément sur la pelouse de Westerlo. L'attaque trudonnaire a brillé, mais la défense est également restée impénétrable.

Saint-Trond confirme semaine après semaine sa forme étincelante : réduits à 10 contre Charleroi, les Canaris n'avaient pas pu éviter la défaite mais avaient tout de même proposé un jeu chatoyant. Et ce vendredi, ils ont rappelé qu'ils n'étaient pas une simple hype, en allant s'imposer 0-4 à Westerlo.

Wouter Vrancken, le grand architecte de cette réussite, était bien sûr ravi. Et même si son secteur offensif a encore fait feu de tout bois, c'est un défenseur qui s'est attiré ses éloges : Shogo Taniguchi, encore une fois très solide.

Taniguchi, le meilleur défenseur de Jupiler Pro League

"Si je devais ne pointer qu'un seul de mes joueurs, ce serait Shogo Taniguchi. Il a été fantastique, serein avec le ballon, il choisit les bonnes solutions et est exceptionnellement solide défensivement. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement", estime même le coach de STVV dans le Belang van Limburg.

Arrivé en juillet dernier au Stayen, Taniguchi n'est pas né de la dernière pluie. Âgé de 34 ans, il compte 35 caps avec l'équipe nationale du Japon, une expérience qu'il a immédiatement mis à profit en Jupiler Pro League.

Lire aussi… STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !
Titulaire indiscutable à STVV, Shogo Taniguchi l'est également de manière régulière avec le Japon. Il devrait disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Samouraïs Bleus, et avait en tout cas disputé l'intégralité des matchs amicaux de novembre (deux victoires sans but encaissé).

