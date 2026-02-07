Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit
Walid Regragui est devenu le visage du succès du Maroc ces dernières années. Mais une rumeur circulait ces dernières heures : le coach au tempérament de feu aurait démissionné de son poste. La fédération a tenu à réagir.

Après une 4e place historique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Walid Regragui avait déjà été très critiqué suite à l'élimination précoce à la CAN 2023. Le seul objectif cette année à domicile était la victoire finale, et le sélectionneur du Maroc a échoué - ne serait-ce qu'à une minute près, suite au penalty manqué de Brahim Diaz.

C'était toutefois un petit coup de tonnerre quand, ce vendredi, une rumeur circulait : Regragui aurait démissionné de ses fonctions suite à la déception de la CAN 2025, qui a vu le Sénégal être sacré dans des circonstances rocambolesques.

Walid Regragui a-t-il démissionné ? 

L'information prenait de l'ampleur au point où la fédération marocaine de football a tenu à réagir. "La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d'actualités annonçant que Hoalid Regragui sélectionneur de l'équipe Nationale "A", aurait présenté sa démission", lit-on sur le site officiel de la FRMF.

Walid Regragui lui-même va-t-il réagir ? Le calme va devoir en tout cas être rétabli chez les Lions de l'Atlas à quelques semaines de la trêve internationale de mars, lors de laquelle le Maroc affrontera l'Equateur et le Paraguay en match amical. 


Une préparation destinée à préparer les coéquipiers de Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss et Achraf Hakimi à la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle ils affronteront le Brésil (d'où deux équipes sud-américaines en amical), Haïti et l'Ecosse. On ignore encore quels adversaires le Maroc affrontera avant de décoller pour les USA, en juin prochain. 

Maroc

African Cup of Nations

 Finale
Sénégal Sénégal 0-0 Maroc Maroc
