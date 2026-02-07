Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Walid Regragui est devenu le visage du succès du Maroc ces dernières années. Mais une rumeur circulait ces dernières heures : le coach au tempérament de feu aurait démissionné de son poste. La fédération a tenu à réagir.

Après une 4e place historique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Walid Regragui avait déjà été très critiqué suite à l'élimination précoce à la CAN 2023. Le seul objectif cette année à domicile était la victoire finale, et le sélectionneur du Maroc a échoué - ne serait-ce qu'à une minute près, suite au penalty manqué de Brahim Diaz.

C'était toutefois un petit coup de tonnerre quand, ce vendredi, une rumeur circulait : Regragui aurait démissionné de ses fonctions suite à la déception de la CAN 2025, qui a vu le Sénégal être sacré dans des circonstances rocambolesques.

Walid Regragui a-t-il démissionné ?

L'information prenait de l'ampleur au point où la fédération marocaine de football a tenu à réagir. "La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dément catégoriquement les informations relayées dans certains sites d'actualités annonçant que Hoalid Regragui sélectionneur de l'équipe Nationale "A", aurait présenté sa démission", lit-on sur le site officiel de la FRMF.

Walid Regragui lui-même va-t-il réagir ? Le calme va devoir en tout cas être rétabli chez les Lions de l'Atlas à quelques semaines de la trêve internationale de mars, lors de laquelle le Maroc affrontera l'Equateur et le Paraguay en match amical.



Une préparation destinée à préparer les coéquipiers de Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss et Achraf Hakimi à la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle ils affronteront le Brésil (d'où deux équipes sud-américaines en amical), Haïti et l'Ecosse. On ignore encore quels adversaires le Maroc affrontera avant de décoller pour les USA, en juin prochain.