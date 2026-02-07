Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Photo: © photonews

Dante Brogno a quitté le RAEC Mons la saison passée pour rester aux côtés de son frère Toni, qui souffre d'un cancer. Lors du choc de D1 ACFF entre Tubize et Mons, il était au stade, mais n'a pas été convaincu par ce qu'il a vu.

C'était l'un des tournants la saison passée en D1 ACFF : Dante Brogno, entraîneur du RAEC Mons qui occupait alors la tête du classement, quittait les Dragons pour raisons familiales. Il décidait en effet de consacrer son temps à son frère, Toni, qui souffre d'un cancer.

Le successeur de Brogno, Luigi Nasca, fera de son mieux mais la dynamique est brisée : c'est finalement l'Olympic Charleroi qui va en profiter pour aller s'emparer du titre et monter en Challenger Pro League. Cette saison, cependant, Mons est à nouveau à la lutte pour la promotion.

Brogno ne voit ni Mons ni Tubize monter 

Samedi passé, Tubize-Braine a cependant repris la main en battant l'Albert (1-0), devant un Dante Brogno qui a livré son analyse dans la foulée à nos confrères de L'Avenir. Une analyse sévère sur les forces en présence, côté tubizois comme montois.

"Le niveau affiché n'était selon moi pas digne d'équipes qui se battent pour monter", regrette l'ancien entraîneur de Mons mais aussi de Tubize (de 2012 à 2014). "Quand tu veux jouer en D1B, tu recrutes des joueurs de D1B. Mons a les moyens de survoler ce championnat mais ne les utilise pas. Tubize a pris des joueurs qui ne jouaient pas dans leur club, ce n'est pas se renforcer".


Dante Brogno voit donc un troisième larron décrocher le ticket pour le football professionnel. "Je vois plutôt l'Excelsior Virton remporter le titre. Eux ont recruté pour monter, c'est la grosse différence", estime-t-il. "Cela dit, je souhaite à Mons de monter. Et si c'est Tubize, ils devront construire une statue à Drazen Brncic, car sans lui, je ne donne pas cher de ce noyau". Un constat implacable. 

