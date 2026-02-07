Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United recevait Tottenham ce samedi après-midi pour le choc du week-end en Premier League. Et les Red Devils ont enchaîné !

Les Red Devils ne s'arrêtent plus. Manchester United recevait Tottenham ce samedi après-midi et a enchaîné une très belle quatrième victoire consécutive (2-0), revenant ainsi à 2 points seulement du podium avant le match d'Aston Villa.

Déjà dominateur en première période sans parvenir à concrétiser, United a finalement pris l'ascendant quand Romero a pris un carton rouge direct pour une semelle sur Casemiro juste avant la demi-heure. Cette infériorité numérique se payait cash à la 38e quand Bryan Mbeummo faisait 1-0.

Lammens s'offre une clean sheet

Tottenham restera en vie jusqu'en fin de match grâce à Vicario mais le break finira par tomber à la 81e via Bruno Fernandes. Senne Lammens, titulaire, n'aura quant à lui pas eu grand chose à faire pour permettre à Manchester United de prendre les trois points.

Indiscutable entre les perches mancuniennes, Lammens avait cependant encaissé deux buts lors des deux derniers matchs, et sera donc très heureux de garder une cleansheet cette fois. Manchester United n'a plus perdu depuis le 21 décembre dernier en championnat.



Et en cas de victoire la semaine prochaine, en déplacement à West Ham United, ce sera un petit événement pour ce fameux supporter, qui avait juré ne plus se couper les cheveux tant que Manchester ne gagnait pas cinq matchs d'affilée... enfin la libération ?