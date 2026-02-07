Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Florent Malice
Florent Malice et Lorenz Lomme
Commentaire
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision
Photo: © photonews
Carl Hoefkens et le NAC Breda traversent une période délicate en Eredivisie. Des rumeurs évoquaient le licenciement de notre compatriote, qui a toutefois reçu un signal fort de la part du club.

Le NAC est provisoirement dernier en Eredivisie. Avec 16 points en 22 matchs disputés, le bilan de Carl Hoefkens paraît pour l'instant très maigre cette saison. Vendredi, l'équipe a de nouveau perdu, contre l'Excelsior Rotterdam à domicile(0-2).

La dernière victoire en championnat remonte déjà au 1er novembre, lorsque Hoefkens et son équipe s'étaient imposés à domicile 1-0 contre Go Ahead Eagles. Ce vendredi, le NAC avait des circonstances atténuanes, à savoir un carton rouge rapide.

Carl Hoefkens reste en poste

Mais les circonstances n'expliquent pas tout et on le sait, le coach est toujours le premier fusible à sauter quand l'équipe ne tourne pas. Carl Hoefkens était donc sous pression après cette nouvelle défaite.

Pour l'instant, il semble cependant que son avenir soit toujours au NAC Breca. Selon Joost Blaauwhof, journaliste à Voetbal International, une réunion a eu lieu aujourd'hui entre le staff et le groupe de joueurs.

Il en est ressorti qu'en interne, la confiance demeure quant à la capacité de Hoefkens à redresser cette situation délicate. Il reste donc pour l'instant à la tête du NAC, qui se rendra le week-end prochain à l'Heracles Almelo.

Commentaire
