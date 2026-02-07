"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

Ce dimanche, le Bayern de Vincent Kompany reçoit Hoffenheim pour le compte de la 21e journée de Bundesliga. L'entraîneur belge s'est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Vincent Kompany devrait pouvoir compter sur un groupe au complet : "Si tout se passe bien, Manuel Neuer devrait reprendre l’entraînement aujourd’hui et nous aurons l’ensemble du groupe à disposition."

Le Bayern n'a pas joué durant la semaine. Le dernier match des Bavarois remonte à samedi dernier contre Hambourg (2-2). De quoi booster l'envie des joueurs ? "C’est la même faim. Nous avons disputé sept matches en 20 jours. Nous avons montré cette faim depuis le 1er janvier, y compris lors de ces premiers matches avec ces résultats.

Mais quand tu enchaînes autant de rencontres, souvent à l’extérieur, une semaine comme celle que nous venons de vivre fait parfois du bien. On peut alors en profiter. Nous avons pu nous préparer. La semaine prochaine, nous aurons à nouveau trois matches en six jours, mais ensuite, nous aurons trois semaines comme celle-ci."

On doit trouver un équilibre

Le Bayern n'a récemment pas été au top défensivement. L'entraîneur belge a été interrogé à ce sujet : "Mon rôle est d’analyser tout de très près. Le fait que nous marquions beaucoup de buts fait partie de mon travail. Vouloir encaisser le moins de buts possible en fait aussi partie. Nous n’aimons pas concéder de buts, mais nous restons la meilleure défense d’Allemagne. On doit trouver un équilibre, faire mieux, tout en gardant à l’esprit que personne ne fait mieux que nous.

Il faut analyser les choses dans ce contexte, que ce soit lié au nombre de matches ou à la structure. Nous essayons toujours d’être proactifs. Nous avons inscrit 74 buts, c’est l’autre versant. Cela doit aussi être considéré comme acceptable. Ce n’est pas noir ou blanc."





Un duel entre les deux meilleures attaques

Hoffenheim, troisième au classement, a la meilleure attaque du championnat après le Bayern (74 contre 43). Vincent Kompany a respecté son adversaire : "Ce sont deux équipes très travailleuses, avec un bon mélange de profils différents. Elles sont très actives. Nous avons toujours montré que lorsqu’une équipe met ce type d’intensité, nous sommes au rendez-vous et capables de bien jouer. Je pense que c’est toujours positif quand un adversaire apporte cette intensité.

C’est aussi une bonne chose pour les supporters, cela fait ressortir le meilleur d’un match. Nous sommes prêts pour ce rendez-vous, car c’est l’une de nos forces, mais aussi l’une des leurs", a-t-il conclu.