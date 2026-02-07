🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

Les deux nouveaux venus du RFC Liège arrivés cette semaine ont été accueillis superbement par leurs supporters ce vendredi soir à Rocourt. Ils ont chacun lancé un chant.

Comme à l’accoutumée, les nouveaux joueurs sang et marine sont invités à chanter avec les supporters juste après leur arrivée au club. Une manière de les unir avec le public et de leur souhaiter la bienvenue.

Le 27 décembre dernier, après la victoire 1-0 du RFC Liège contre Lommel, c’est Kays Ruiz, joueur arrivé plus tôt cet hiver, qui s’était présenté au micro. Ce vendredi, suite au succès des Liégeois contre le Lierse (2-1), c’était au tour de Victor Corneillie et Emrehan Gedikli.

Un chant chacun

Le buteur turc a lancé l’iconique "qui ne saute pas n’est pas Liégeois", tandis que le défenseur français a chanté le fameux "Forza Liegi", un chant également célèbre au club.

Comme il l’a raconté à notre micro après la rencontre, Victor Corneillie, arrivé au club ce lundi, se sent déjà bien à Rocourt : "Mon intégration s’est très bien passée. Le groupe est très facile à vivre, donc c’est parfait." Le joueur a fait ses débuts ce vendredi en montant au jeu en fin de match.



Lire aussi… Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?›

Concernant Emrehan Gedikli qui a signé ce jeudi, il n’était sans surprise pas encore sur la feuille de match pour affronter le Lierse. Il pourrait éventuellement faire ses débuts le 14 février prochain en déplacement à Genk.