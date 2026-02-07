Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zulte Waregem et Dender auraient pu se quitter dos-à-dos ce samedi en début de soirée, mais l'Essevee a fini par prendre l'ascendant en fin de rencontre.

Zulte Waregem recevait Dender ce samedi au Gaverbeek et s'est imposé en toute fin de rencontre sur un joli but de Stavros Gabriel (1-0).

En première période, Joseph Opoku s'était déjà offert une belle occasion grâce à Erenbjerg, mais n'a pas trouvé le chemin des filets.

Dender plus que jamais lanterne rouge

Erenbjerg lui-même aurait pu finalement ouvrir le score après un beau une-deux avec le pivot flandrien, Ementa, mais la défense de Dender s'en sortira de justesse. Il faudra un exploit individuel, à savoir un superbe but de Stavros Gabriel, pour finalement offrir la victoire à Zulte Waregem (1-0, 81e).

Suite à ce résultat, Zulte Waregem s'éloigne un peu plus de la zone rouge, désormais à 5 points en attendant le match de la RAAL.



Pour Dender, par contre, la situation se complique avec 11 points de retard sur le premier non-relégable, le KVC Westerlo...