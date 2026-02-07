Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender
Photo: © photonews

Zulte Waregem et Dender auraient pu se quitter dos-à-dos ce samedi en début de soirée, mais l'Essevee a fini par prendre l'ascendant en fin de rencontre.

Zulte Waregem recevait Dender ce samedi au Gaverbeek et s'est imposé en toute fin de rencontre sur un joli but de Stavros Gabriel (1-0).

En première période, Joseph Opoku s'était déjà offert une belle occasion grâce à Erenbjerg, mais n'a pas trouvé le chemin des filets. 

Dender plus que jamais lanterne rouge 

Erenbjerg lui-même aurait pu finalement ouvrir le score après un beau une-deux avec le pivot flandrien, Ementa, mais la défense de Dender s'en sortira de justesse. Il faudra un exploit individuel, à savoir un superbe but de Stavros Gabriel, pour finalement offrir la victoire à Zulte Waregem (1-0, 81e). 

Suite à ce résultat, Zulte Waregem s'éloigne un peu plus de la zone rouge, désormais à 5 points en attendant le match de la RAAL. 


Pour Dender, par contre, la situation se complique avec 11 points de retard sur le premier non-relégable, le KVC Westerlo... 

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 1-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
