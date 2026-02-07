"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

Défenseur central et milieu défensif de formation, Anthony Vanden Borre a finalement évolué au poste de latéral droit durant sa carrière professionnelle. Un choix qu'il regrette.

L’ancien Diable Rouge était l’invité de l’émission "EN OFF", publiée sur la chaîne YouTube de Sacha Tavolieri ce samedi. Quand il lui a été demandé ce qu’il aimerait refaire dans sa carrière s’il le pouvait, il n’a pas hésité.

"Je dirais, au commencement de ma carrière professionnelle, clairement, de ne pas me faire jouer latéral droit. C’est un poste que je n’aimais pas", a-t-il souligné.

Anthony Vanden Borre se dit s’être trahi

Un poste qui, selon lui, ne le représentait pas : "Oui, j’ai été à la Coupe du monde, mais ce n’était pas le joueur que je voulais être. J’aurais pu être un autre joueur, mais c’est la vie, c’est comme ça. On te donne la chance de jouer en équipe première, tu joues, tu ne réfléchis pas. Ça reste un match de foot. Même si on t’avait dit de jouer gardien, peut-être que tu l’aurais fait. Je me suis trahi moi-même."

Mais alors, pourquoi avoir accepté ? "Parce que c’est du foot. C’est le jeu. Tu ne réfléchis pas. Sans savoir qu’en faisant peut-être une carrière à un autre poste, tu aurais pu atteindre ton plein potentiel, aller au bout de tes qualités.



J’aurais voulu jouer dans l’axe. Défenseur central ou milieu défensif, comme j’ai appris quand j’étais petit", a-t-il conclu.