Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

Brian Riemer est revenu jeudi au Lotto Park, non pas en tant qu'entraîneur, mais pour observer Lucas Hey pour l'équipe nationale danoise. L'ancien coach des Mauves a également évoqué la situation d'Anderlecht.

Brian Riemer et surtout le duo qu'il formait avec Jesper Fredberg a été très critiqué à l'époque. C'est surtout le travail du directeur sportif pour construire un noyau compétitif mais aux émoluments très élevés qui est encore pointé du doigt aujourd'hui, ce que Riemer ne comprend pas.

"Je n'ai jamais connu de directeur sportif ou d'entraîneur qui commence d'une page totalement blanche dans son nouveau club. On arrive toujours après quelqu'un d'autre", pointe le sélectionneur du Danemark, avec lucidité, dans Het Laatste Nieuws. Fredberg et Riemer eux-mêmes ont en effet dû faire avec les erreurs de Peter Verbeke ou encore de Michael Verschueren par le passé. 

Avec Vertonghen contre Bruges, Anderlecht était champion

"Nous avions essayé de trouver un équilibre entre nos jeunes et des joueurs expérimentés comme Thomas Delaney et Kasper Schmeichel, par exemple. Ils permettaient aux jeunes autour d'eux de progresser", continue Riemer. "Zeno Debast apprenait de Jan Vertonghen, Mario Stroeykens de Mats Rits ou Delaney. Mats n'est peut-être pas un joueur sexy mais il apporte de l'équilibre".

S'il déclare apprécier énormément Nathan De Cat, Brian Riemer estime en effet que "avec 11 De Cat, ça n'irait pas mieux" à Anderlecht : "Mais si tu en as un et que tu l'entoures bien, ça peut fonctionner". On se rappelle qu'à l'époque, le Danois n'était pas passé loin de ramener le titre au Lotto Park, et aurait pu devenir un héros improbable.


Mais le match à domicile contre Bruges, sorte de "finale" en Playoffs 1, s'était mal passé. "J'en suis en partie responsable. Mais nous avons perdu les mauvais joueurs au mauvais moment. Lors de ce match, il me manquait Thorgan Hazard, Thomas Delaney et Jan Vertonghen. Je suis sûr que nous aurions été champions si Jan Vertonghen avait été fit cette saison-là", regrette Brian Riemer. 

 

