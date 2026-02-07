Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Aleksandar Stankovic est en grande forme avec le Club de Bruges. De quoi augurer d'une belle vente l'été prochain, mais les Blauw & Zwart espèrent que ce n'est pas l'Inter Milan qui frappera à la porte.

Aleksandar Stankovic est arrivé l'été dernier au Club de Bruges en provenance de l'Inter Milan, qui a cependant pris ses précautions : les Nerazzurri ont une clause de rachat prioritaire de 23 millions d'euros, qu'ils devront activer entre le 1er et le 15 juin prochain.

Le FC Bruges sera donc fixé avant le début du mercato estival, mais espère bien que l'Inter ne reviendra finalement pas aux nouvelles. Car selon les informations de Het Laatste Nieuws, plusieurs clubs comme Arsenal et Chelsea ont pris contact soit avec les agents de Stankovic, soit avec le Club.

Stankovic de retour à l'Inter ou pas ?

Le fils de Dejan Stankovic est vu comme un énorme espoir du football européen, qui pourrait potentiellement réaliser une carrière équivalente voire supérieur à celle de son illustre père, champion d'Europe avec l'Inter Milan en 2010.

Du côté de Bruges, une vente de Stankovic à un autre club que l'Inter impliquerait certainement beaucoup plus d'argent que 23 millions d'euros - rappelons le départ de Jashari pour 34 millions et celui de Charles De Ketelaere pour 30. L'Inter conserverait cependant 50% de la plus-value, ce qui n'est pas négligeable.



Pour Bruges, le tout sera de réinvestir cet argent au mieux, car le départ de Raphaël Onyedika se profile également. Il y aura du travail.