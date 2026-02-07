Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Photo: © photonews

Aleksandar Stankovic est en grande forme avec le Club de Bruges. De quoi augurer d'une belle vente l'été prochain, mais les Blauw & Zwart espèrent que ce n'est pas l'Inter Milan qui frappera à la porte.

Aleksandar Stankovic est arrivé l'été dernier au Club de Bruges en provenance de l'Inter Milan, qui a cependant pris ses précautions : les Nerazzurri ont une clause de rachat prioritaire de 23 millions d'euros, qu'ils devront activer entre le 1er et le 15 juin prochain. 

Le FC Bruges sera donc fixé avant le début du mercato estival, mais espère bien que l'Inter ne reviendra finalement pas aux nouvelles. Car selon les informations de Het Laatste Nieuws, plusieurs clubs comme Arsenal et Chelsea ont pris contact soit avec les agents de Stankovic, soit avec le Club. 

Stankovic de retour à l'Inter ou pas ? 

Le fils de Dejan Stankovic est vu comme un énorme espoir du football européen, qui pourrait potentiellement réaliser une carrière équivalente voire supérieur à celle de son illustre père, champion d'Europe avec l'Inter Milan en 2010. 

Du côté de Bruges, une vente de Stankovic à un autre club que l'Inter impliquerait certainement beaucoup plus d'argent que 23 millions d'euros - rappelons le départ de Jashari pour 34 millions et celui de Charles De Ketelaere pour 30. L'Inter conserverait cependant 50% de la plus-value, ce qui n'est pas négligeable.


Pour Bruges, le tout sera de réinvestir cet argent au mieux, car le départ de Raphaël Onyedika se profile également. Il y aura du travail. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
